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Tak Ungkap Alasan, Gibran Mundur dari Wapres Atas Permintaan Sendiri

Tak Ungkap Alasan, Gibran Mundur dari Wapres Atas Permintaan Sendiri
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Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani berjalan meninggalkan Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis (12/11). Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani membacakan inti isi surat Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan mundur dari posisi Wapres RI.

Diketahui, Gibran pada Kamis (12/11) ini menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpjnan MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

"Ini intinya saja. Ini diketik, ini gue yang menulis," kata Muzani, Kamis.

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Menurutnya, Gibran dalam surat awal langsung menyatakan mundur dari Wapres RI periode 2024-2029 tanpa ada tekanan mana pun.

"Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI masa jabatan2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wapres atas permintaan sendiri," lanjutnya. 

Namun, kata dia, Gibran tak menuliskan alasan putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu mundur dari kursi Wapres.

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"Tidak ada alasan yang disebutkan di sini," kata Muzani.

Politikus senior Gerindra itu kemudian membeberkan inti isi surat pengunduran diri Gibran lain.

Gibran Rakabuming Raka menyinggung alasan kepentingan negara ketika putra Presiden ketujuh RI Jokowi mundur dari kursi Wapres.

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