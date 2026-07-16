Takkan Kubiarkan Kau Menangis, Ari Irham Bicara Kesulitan Jadi Anak Band
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ari Irham mengungkapkan tantangan yang harus dihadapi saat memerankan karakter dalam film terbarunya, Takkan Kubiarkan Kau Menangis.
Berperan sebagai gitaris sekaligus vokalis bernama Dika, dia mengaku sempat tertekan dengan terbebani dengan ekspektasi sang sutradara.
"Karena ya teman-teman semua tahu, saya bukan Duta ya, saya bukan vokalis," kata Ari Irham di Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Pria berusia 24 tahun itu diketahui memiliki latar belakang sebagai mantan DJ yang dekat dengan industri musik
Selama ini, Ari Irham juga sudah memiliki kemampuan dasar bermain gitar.
Namun, dia menilai bermusik sebagai personel band merupakan hal yang berbeda.
Ari Irham butuh waktu dua bulan untuk belajar gitar dan bernyanyi dengan apik agar terlihat seperti pemain band profesional saat terekam di kamera.
"Kalau gitar sebenarnya, saya sudah bisa basic-nya, tapi setelah workshop 2 bulan, saya akhirnya jadi bisa grip gantung gitar," tambahnya.
Aktor Ari Irham mengungkapkan tantangan yang harus dihadapi saat memerankan karakter dalam film terbarunya, Takkan Kubiarkan Kau Menangis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ini Jadwal Tayang Film Seni Merayu Tuhan
- Diadaptasi dari Buku Habib Jafar, Film Seni Merayu Tuhan Segera Tayang
- Cerita Didi Riyadi Soal Peran & Tantangan di Film Takkan Kubiarkan Kau Menangis
- 3 Berita Artis Terheboh: Akun IG Dhani Dikelola Mulan, Nikita Willy Mantap Berhijab
- Rayakan 30 Tahun, Sheila on 7 Beri Hadiah Spesial
- Sheila on 7 Hadirkan Lagu Sederhana