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Taklukkan Melbourne Victory, Persib Melaju ke 16 Besar ACL 2

Taklukkan Melbourne Victory, Persib Melaju ke 16 Besar ACL 2
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Para pemain Persib Bandung melakukan selebrasi seusai menang melawan Melbourne Victory FC di leg kedua AFC Champions League Two (ACL 2), Rabu (4/11/2026). Foto: persib.co.id

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mengamankan satu tiket ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 usai mengalahkan Melbourne Victory FC di leg kedua.

Dalam pertandingan yang berakhir 2 - 1 itu, gol penentu kemenangan dicetak oleh Luka Menalo (85') dan Balsa Sekulic (90'), sedangkan gol tuan rumah terjadi karena gol bunuh diri Julio Cesar di menit 71.

Dalam pertandingan, pelatih Persib Igor Tolic menurunkan komposisi starter Fitrah Maulana (PG), Julio Cesar, Danijel Loncar, Patricio Matricardi; Eliano Reijnders, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Adam Alis, Thom Haye; Uilliam Barros, dan Balsa Sekulic.

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Tuan rumah langsung memberikan tekanan sejak awal pertandingan. Fitrah, bahkan harus meninggalkan sarangnya untuk menghalau bola yang mengancam pertahanan Persib.

Pada menit 5, Reijnders mencoba membangun serangan dari sisi kanan dengan mengirimkan umpan silang.

Namun, bola lebih mudah dijangkau kiper Melbourne Victory, Jack Duncan, sebelum bisa disambut Sekulic.

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Dua menit berselang, Maung Bandung memperoleh kesempatan melalui Barros.

Menerima bola di dalam kotak penalti, penyerang asal Brasil itu memutar badan dan melepaskan tembakan. Sayang, arah bola masih melebar di sisi kiri gawang Duncan.

Persib Bandung menang melawan Melbourne Victory FC. Kemenangan 2 - 1 itu memastikan satu tiket Persib ke babak 16 besar ACL 2.

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