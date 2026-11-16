Taklukkan Italia, Belgia Melaju ke Perempat Final UEFA Nations League 2026/2027

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Belgia menaklukkan Timnas Italia 4-1 pada pertandingan terakhir Grup A1 UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion King Baudouin, Brussel, Minggu (15/11) waktu setempat atau Senin dini hari itu.

Belgia bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan melalui gol Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Jeremy Doku, dan Diego Moreira.

Satu-satunya gol Italia dicetak Francesco Pio Esposito.

Kemenangan ini membuat Belgia memastikan tiket perempat final UEFA Nations League 2026/2027.

Hasil tersebut memastikan Belgia finis di peringkat kedua Grup A1 dengan 12 poin, di bawah Prancis yang mengoleksi 13 poin.

Sebaliknya, Italia turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin sehingga gagal melaju ke perempat final dan harus menjalani playoff promosi/degradasi.

Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Belgia kembali ke fase gugur Nations League untuk pertama kalinya sejak edisi 2020/2021.

Italia mengawali pertandingan dengan peluang melalui Nicolo Fagioli pada menit ketujuh, tetapi tembakannya digagalkan kiper Belgia Senne Lammens.