Taklukkan Newcastle, Arsenal Kembali Pimpin Klasemen Liga Inggris

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal mengalahkan Newcastle United 1-0 pada pekan 34 Liga Inggris di Stadion Emirates, London, Sabtu (25/4) waktu setempat.

Hasil ini membuat The Gunners kembali ke peringkat pertama klasemen sementara Liga Inggris.

Kemenangan ini membuat Arsenal memiliki 73 poin dari 34 pertandingan di posisi pertama, unggul tiga angka dari Manchester City di tempat kedua yang baru melakoni 33 laga.

Kekalahan membuat Newcastle United tertahan di peringkat 14 klasemen sementara Liga Inggris dengan 42 poin dari 34 laga, terpaut tujuh angka dari zona kompetisi Eropa.

Arsenal mengemas kemenangan berkat gol semata wayang Eberechi Eze ketika laga berjalan sembilan menit, demikian catatan Premier League.

Pada pertandingan di Emirates, Arsenal langsung memperagakan permainan menyerang dan sempat memberikan ancaman melalui tendangan Eberechi Eze, tetapi masih menyamping dari gawang Newcastle.

The Gunners akhirnya berhasil unggul cepat lewat gol Eberechi Eze setelah memanfaatkan umpan Kai Havertz. Skor berubah menjadi 1-0.

Newcastle sempat memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan melalui tendangan jarak jauh Sandro Tonali. Namun, bola dapat ditepis oleh kiper Arsenal David Raya.