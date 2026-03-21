Taklukkan Pasangan Dari India, Leo/Bagas Tembus Semifinal Orleans Masters 2026

jpnn.com, JAKARTA - Laju pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana pada ajang Orleans Masters 2026 masih belum tertahan setelah menembus semifinal.

Berlaga di Palais des Sports, Jumat (20/3) ganda putra ranking 17 dunia itu menang dua gim langsung atas pasangan India, Hariharan Amsakarunan/M. R. Arjun dengan skor 21-12, 22-20.

Pada laga ini pasangan asal klub PB Djarum itu sudah kembali menemukan bentuk kepercayaan dirinya.

Setelah tampil kurang maksimal di dua tur Eropa, ganda putra berakronim LeGas itu berupaya untuk bisa naik podium tertinggi pada turnamen BWF Super 300.

“Kami mencoba bertahan dengan baik sebelum akhirnya menyerang balik. Tentu lawan tidak mudah karena mereka cukup bermain lebih aman utamanya di gim kedua,” ujar Leo.

Dengan kemenangan ini, Leo/Bagas akan jumpa pasangan China Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi.

Pada laga sebelumnya wakil Negeri Tirai Bambu itu menaklukan pasangan Jepang, Kakeru Kumagai/Hiroki Nishi lewat pertarungan rubber game 12-21, 21-19, 21-9.

Menarik ditunggu perjuangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana pada ajang Orleans Masters 2026.