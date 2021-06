Taklukkan Pelita Jaya, Satria Muda Juara IBL 2021

jpnn.com, JAKARTA - Satria Muda memastikan diri menjadi juara usai menaklukkan Pelita Jaya Bakrie dengan skor 68-60 pada laga final Indonesia Basketball League (IBL) 2021 gim ketiga di BritAma Arena, Jakarta, Minggu (6/6) malam.

Dengan kemenangan tersebut, Satria Muda menang 2-1 dalam laga final yang menerapkan sistem best of three ini. Di gim pertama, Satria Muda menang dengan mudah, 70-50, atas Pelita Jaya. Kemudian, di gim kedua, Pelita Jaya membalas dan menang atas Satria Muda dengan skor 71-65.

Dalam gim ketiga ini, pertandingan memang berjalan ketat di setiap kuarternya. Pada kuarter pertama, Satria Muda tampak dominan dan membuat pemain-pemain Pelita Jaya kesulitan keluar dari tekanan. Karena itu, skor cukup jauh tersaji, 24-12.

Masuk ke kuarter kedua, Pelita Jaya yang melakukan perubahan taktik dan memaksimalkan permainan outside area, bisa mengambil alih dominasi laga.

Kuarter kedua pun dikuasai oleh Andakara Prastawa dan kawan-kawan dengan keunggulan 32-31.

Dalam kuarter ini, Satria Muda hanya bisa menambah tujuh poin karena marking yang bagus dari Pelita Jaya.

Memasuki kuarter ketiga, Satria Muda bangkit. Mereka memaksimalkan outside dan inside area dengan akurasi poin yang apik. Di kuarter ini, Satria Muda unggul 50-44 dari Pelita Jaya.

Tak mau menyerah begitu saja, Pelita Jaya mencoba untuk melakukan comeback di kuarter keempat. Namun, itu tak terwujud.