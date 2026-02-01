menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Taklukkan PSIM, Borneo FC Tak Mau Persib Terlalu Jauh, Cek Klasemen

Taklukkan PSIM, Borneo FC Tak Mau Persib Terlalu Jauh, Cek Klasemen

Taklukkan PSIM, Borneo FC Tak Mau Persib Terlalu Jauh, Cek Klasemen
Borneo FC vs PSIM Yogyakarta di Stadion Segiri. Foto: IG bornefc

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda memenangi pertarungan melawan PSIM Yogyakarta secara dramatis.

Laga pekan ke-19 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (1/2) sore WIB itu berakhir 2-1 untuk kemenangan Borneo FC si tuan rumah.

Dua pemain baru Borneo sama-sama masuk daftar pencetak gol, yakni Kaio Nunes dan Koldo Obieta.

Nunes menyarangkan bola dengan sundulan pada menit ke-30, begitu juga Obi, dengan tandukannya pada menit 90+1.

Sementara itu, gol PSIM lahir dari penalti Ze Valente pada menit ke-81.

PSIM Yogya sepanjang laga bukannya tim yang inferior. Valente dan kawan-kawan memaksa Borneo FC untuk rapat dalam bertahan.

Cek klasemen Super League setelah Borneo FC mengatasi PSIM Yogyakarta dengan tipis dan dramatis.

