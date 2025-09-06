menu
Taktik Patrick Kluivert Layak Disanjung

Taktik Patrick Kluivert Layak Disanjung

Taktik Patrick Kluivert Layak Disanjung
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert saat berlatih bersama menjelang laga persahabatan melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis (4/9). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia meraih kemenangan besar saat jumpa Taiwan dalam laga persahabatan.

Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (5/9) Rizky Ridho dan kolega menang dengan skor 6-0.

Gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Jordi Amat pada menit ke-(4), bunuh diri Ming-hsiu Chao (23), Marc Klok (33), Eliano Reijnders (38), Ramadhan Sananta (58), dan Sandy Walsh (60).

Kemenangan ini membuat Patrick Kluivert mendapatkan catatan positif.

Juru taktik kelahiran 1 Juli 1976 itu untuk kali pertama meraih kemenangan besar sejak debut menggantikan Shin Tae-yong pada Maret silam.

Kini rekor manajer asal Belanda itu tercatat telah meraih tiga kemenangan dalam lima laga.

Dua kemenangan lainnya ditorehkan skuad Garuda saat jumpa Bahrain dan China dengan masing-masing menang dengan skor tipis 1-0.

Pada laga ini legenda Ajax Amsterdam itu banyak menuai pujian, mengingat taktik menyerang sepanjang laga bikin Taiwan kewalahan.

Patrick Kluivert mendapatkan atensi positif setelah bawa Timnas Indonesia raih kemenangan besar lawan Taiwan, Jumat (5/9).

