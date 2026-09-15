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Taktik Tak Biasa Bernardo Tavares di Balik 3 Poin Pertama Persebaya

Taktik Tak Biasa Bernardo Tavares di Balik 3 Poin Pertama Persebaya
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Pelatih Persebaya Bernardo Tavares (kanan). Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya mendapatkan tiga poin pertama di BRI Super League 2026/27 setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9/2026) malam.

Di balik kemenangan tersebut, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menerapkan skema yang cukup menarik.

Risto Mitrevski digeser ke posisi gelandang bertahan untuk memberikan keseimbangan sekaligus membuka ruang bagi pemain lain.

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Sebelumnya, Risto merupakan palang pintu andalan Persebaya di jantung pertahanan.

"Keputusan memainkan Risto di tengah bukan berarti kami ingin bertahan. Kami membutuhkan keseimbangan," jelas pelatih asal Portugal itu.

Jefferson Jadi Lebih Agresif

Perubahan tersebut membuat Jefferson Silva lebih bebas menjalankan peran ofensif dari sektor sayap.

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Bek sayap Persebaya itu beberapa kali ikut membangun serangan dan menjadi bagian dari proses terciptanya gol kemenangan.

"Dengan Risto di posisi tersebut, bek sayap punya kesempatan lebih besar untuk naik. Kami bisa menempatkan lebih banyak pemain di area pertahanan lawan," tambah pelatih berkepala plontos itu.

Persebaya meraih tiga poin pertama setelah mengalahkan PSIM. Ada taktik tak biasa Bernardo Tavares.

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