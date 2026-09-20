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Takumi Hojo Meraih Emas Pertama Asian Games 2026

Takumi Hojo Meraih Emas Pertama Asian Games 2026
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Takumi Hojo bereaksi setelah memenangi nomor perorangan putra triatlon Asian Games 2026 di Gamagori, Jepang. Foto: Dita Alangkara/AP

jpnn.com - AICHI - Atlet Jepang Takumi Hojo tercatat sebagai peraih emas pertama Asian Games 2026 yang digelar di Aichi-Nagoya.

Hojo memberikan awal yang sempurna bagi tuan rumah Jepang dengan memenangi emas pertama Asian Games 2026 di nomor triatlon perorangan putra, di Gamagori, Aichi, Minggu (20/9) pagi WIB.

"Takumi Hojo menyelesaikan rangkaian lomba yang terdiri dari renang 750 meter, bersepeda 20 kilometer, dan lari 5.000 meter dengan catatan waktu 52 menit 56 detik," kupasan di laman AFP.

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Pria berusia 30 tahun itu unggul sembilan detik dari Zhang Xirui (China) yang meraih perak.

Sementara itu, Arlan Zhanabay dari Kazakhstan finis di posisi ketiga dengan selisih waktu enam detik di belakangnya.

Hari ini dijadwalkan ada 31 perebutan medali emas, di antaranya dari cabor wushu, teqball, karate, dan renang. (afp/jpnn)

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Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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