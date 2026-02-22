Takut Dibunuh KKB, 26 WN China Ikut Dievakuasi dari Lokasi Penambangan

jpnn.com, JAYAPURA - Tim gabungan yang terdiri dari personel TNI dan Polri saat ini berupaya mengevakuasi karyawan PT Kristalin Nabire, termasuk 26 warga negara China ada di lokasi penambangan emas di Legari, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan evakuasi dilakukan setelah kawasan itu diserang KKB pimpinan Aibon Kogoya hingga menyebabkan dua orang tewas.

"Saat ini kami sedang berupaya mengevakuasi karyawan, termasuk 26 orang berkebangsaan China dari lokasi penambangan," kata Samuel, Minggu.

Dia menyebutkan pihaknya juga akan mengevakuasi para pendulang emas sehingga segera dilakukan penelusuran di sepanjang Kali Musairo mengingat sebelumnya, Sabtu (21/2) sekitar 75 orang sudah dievakuasi.

Evakuasi dilakukan untuk menghindari terjadinya kembali gangguan keamanan yang dilakukan KKB.

"Saat ini kami masih berupaya mengevakuasi karyawan maupun para pendulang yang ada di sekitar Kali Musairo, Legari," katanya.

Baca Juga: 2 Anggota KKB yang Ditangkap Pelaku Pembakaran Sekolah

Ketika ditanya tentang identitas jenazah yang ditemukan di TKP, Kapolres Nabire mengaku belum mendapat laporan hasil identifikasi yang dilakukan di RSUD Nabire.

"Saya masih berada di Legari dan hingga kini belum dapat laporan tentang hasil autopsi terhadap jenazah yang ditemukan di Pos PT Kristalin," kata Kapolres. (antara/jpnn)