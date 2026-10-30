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Takziah ke Keluarga Korban Karhutla Bromo, Menhut Janji Biayai Pendidikan Ahli Waris

Takziah ke Keluarga Korban Karhutla Bromo, Menhut Janji Biayai Pendidikan Ahli Waris
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Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di kawasan Bromo, Jawa Timur, Kamis (29/10) kemarin. Foto: Sumber untuk JPNN

jpnn.com, BROMO - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bertakziah ke keluarga korban yang meninggal dunia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Bromo, Jawa Timur, Kamis (29/10) kemarin.

Raja Juli menyampaikan belasungkawa ke keluaga korban, sekaligus menghormati dedikasi para almarhum.

"Mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita,” ujar dia dalam pertemuan bersama keluarga korban di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kamis kemarin.

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Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menitipkan salam duka bagi keluarga korban.

“Saya juga ingin menyampaikan salam duka juga dari Bapak Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Presiden Prabowo, kata dia, menyampaikan ke keluarga bahawa para korban menjadi patriot bangsa yang berjuang untuk rakyat.

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"Beliau katakan bahwa para almarhum adalah patriot bangsa yang berjuang untuk kebaikan masyarakat,” ujar Raja Juli.

Dia menyampaikan permohonan maaf ke keluarga korban atas peristiwa yang terjadi dalam penanganan karhutla. 

Kemenhut bakal mengevaluasi secara komprehensif penanganan karhutla di Bromo setelah enam petugas gugur dalam tugas.

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