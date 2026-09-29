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Takziah Wafatnya Guruh, Prabowo Menemui Megawati Senin Kemarin

Takziah Wafatnya Guruh, Prabowo Menemui Megawati Senin Kemarin
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Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (28/9/2026) kemarin bertemu Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Guruh Soekarnoputra. 

Kabar pertemuan itu dikonfirmasi Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat menjawab pertanyaan awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Puan membeberkan pertemuan kedua tokoh dilaksanakan di kediaman Megawati yang juga berstatus sebagai kakak dari Guruh.

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"Presiden datang ke kediaman Ibu Megawati untuk bertakziah, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya almarhum Bapak Guruh Soekarnoputra," kata dia, Senin.

Adapun, Guruh meninggal dunia Sabtu (26/9/2026) dan dimakamkan pada hari yang sama di TPU Karet Bivak, Jakarta.

Puan mengatakan Prabowo pada Sabtu kemarin tak berkesempatan datang ke rumah duka saat Guntur wafat, sehingga baru bisa menyampaikan belasungkawa ke Megawati pada Senin malam.

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"Jadi, datang ke kediaman Ibu Megawati untuk bertakziah menyampaikan belasungkawa," ujar cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu. 

Puan mengaku ikut mendampingi Megawati ketika menjamu Prabowo yang hadir bersama Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. 

Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Senin (28/9) kemarin. Apa tujuannya?

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