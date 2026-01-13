Talaria Komodo, Motor Trail Listrik dengan Torsi 753 Nm

jpnn.com - Talaria Komodo hadir sebagai penegasan bahwa motor trail listrik bukan lagi sekadar mainan atau kendaraan hiburan di lintasan pendek.

Model itu mencoba mematahkan stigma dengan spesifikasi yang terdengar serius, juga pendekatan desain yang jelas-jelas mengarah ke dunia off-road sesungguhnya.

Talaria Komodo dibekali tenaga puncak 32 kW atau setara 42 Hp. Angka torsinya bahkan terdengar ekstrem, mencapai 556 lb ft atau sekitar 753,8 Nm.

Seperti lazimnya motor listrik, data torsi memang perlu dibaca dengan konteks, tetapi tetap saja hasil akhirnya adalah karakter akselerasi yang agresif.

Talaria mengeklaim Komodo mampu berakselerasi dari 0–60 km/jam dalam 4,5 detik, dengan kecepatan puncak 105 km/jam.

Spesifikasi tersebut menempatkan Komodo jauh dari kategori pit bike listrik.

Karakternya lebih dekat ke motor trail sungguhan berukuran ringkas, atau fun bike serius yang dirancang untuk jalur tanah dan lintasan off-road, bukan sekadar area tertutup.

Sumber energinya berasal dari baterai lithium-ion berkapasitas 97,2V 45Ah. Jarak tempuh maksimum diklaim hingga 70 mil, meski sangat bergantung pada gaya berkendara dan kondisi lintasan.