jpnn.com, JAKARTA - Dari semangat kebangsaan menuju aksi kemanusiaan. Itulah yang mewarnai kegiatan Tali Asih di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang, Jawa Timur, Selasa (24/11/2026).

Di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang, nilai kebangsaan menemukan maknanya yang paling nyata ketika diwujudkan melalui kepedulian kepada sesama.

Semangat itulah yang mewarnai kegiatan Tali Asih, sebuah aksi sosial dalam rangkaian program Forum Kebangsaan yang membawa pesan tentang solidaritas, pengabdian, dan kemanusiaan.

Dirsismet Pusat Teritorial Angkatan Darat Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva S.IP., M.Han (ketiga kanan) saat kegiatan Tali Asih di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang, Jawa Timur, Selasa (24/11/2026). Foto: Source for JPNN

Kegiatan Tali Asih merupakan bagian dari bakti sosial dalam rangkaian Forum Kebangsaan di Malang yang diselenggarakan atas Program Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

Melalui pelaksanaan Tali Asih di Kota Malang, semangat kepedulian dan kebersamaan diwujudkan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat, khususnya anak-anak di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang, dengan harapan dapat memberikan manfaat sekaligus meringankan kebutuhan mereka.

Kegiatan ini menjadi lebih dari sekadar penyaluran bantuan. Ia menghadirkan pesan yang mendalam bahwa kebangsaan tidak hanya berbicara tentang kecintaan kepada negara, tetapi juga tentang kepedulian terhadap manusia yang hidup di dalamnya.