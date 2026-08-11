Taman Anak Sejahtera Kemensos Jadi Ruang Tumbuh Anak, Gratis untuk Keluarga Pekerja

jpnn.com, PALEMBANG - Anak-anak bukan sekadar generasi penerus, tetapi juga calon pemimpin bangsa di masa depan. Karena itu, pemenuhan kebutuhan pengasuhan, pendidikan, gizi, hingga kasih sayang menjadi bagian penting untuk memastikan mereka tumbuh secara sehat dan berkualitas.

Hal itu disampaikan Penasihat I Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial, Fatma Saifullah Yusuf, saat meresmikan Taman Anak Sejahtera (TAS) di Sentra Budi Perkasa Palembang, Selasa (11/8/2026).

Menurut Fatma, kehadiran Taman Anak Sejahtera merupakan bentuk perhatian negara terhadap anak-anak, khususnya mereka yang orang tuanya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Taman Anak Sejahtera ini bukan sekadar tempat penitipan anak. Di sini juga diberikan pengasuhan, pendidikan karakter, dan kasih sayang kepada anak-anak," ujar Fatma.

Fatma menilai keberadaan fasilitas tersebut dapat membantu para orang tua agar dapat bekerja dengan lebih tenang, sementara anak-anak mendapatkan lingkungan yang aman untuk bermain, belajar, dan berkembang.

Ia juga mengapresiasi Sentra Budi Perkasa Palembang yang menghadirkan Taman Anak Sejahtera dengan fasilitas yang dinilainya cukup besar dan representatif.

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"Ini luar biasa, hampir sama dengan yang ada di Jakarta, di Kementerian Sosial. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi sentra-sentra yang lainnya," ungkap Fatma.

Layanan Taman Anak Sejahtera tersebut diberikan secara gratis bagi penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.