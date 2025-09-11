Tamara Tyasmara Ketakutan Saat Syuting Dalam Kolam, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Tamara Tyasmara mengungkapkan pengalaman menantang saat menjalani proses syuting sinetron terbarunya, Rindu Tak Berujung.

Dia mengaku sempat dilanda ketakutan luar biasa ketika harus melakoni adegan di dalam air.

Sebab, Tamara Tyasmara memiliki trauma terhadap kolam renang, sehingga adegan tersebut menjadi momen yang sangat menyulitkannya.

Ketika pertama kali membaca naskah, dia sempat mengira adegan tersebut akan menggunakan teknologi CGI.

Namun, perempuan berusia 30 tahun itu ternyata harus menjalani adegan tenggelam secara nyata pada malam hari.

"Aku harus masuk ke air malam-malam, jam 11, sudah mau jam 12," kata Tamara Tyasmara di kawasan Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini.

Kesulitan adegan semakin bertambah karena mantan istri Angger Dimas itu harus mengenakan gaun pengantin saat berada di dalam air.

Pakaian yang berat dan mengembang tersebut membuat gerakannya sangat terbatas, memberikan sensasi yang mirip dengan benar-benar tenggelam.