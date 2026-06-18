Tambah 2 Kategori Khusus, SCTV Music Awards 2026 Digelar Malam Ini

jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak SCTV Music Awards 2026 akan digelar hari ini, Kamis (18/6) mulai pukul 20.00 WIB di Studio 6 EMTEK City, Jakarta.

Pada tahun ini, ajang penghargaan yang diadakan oleh SCTV itu akan membagikan dalam 8 kategori Paling Ngetop yang dipersembahkan bagi musisi-musisi favorit pilihan masyarakat, melalui proses voting.

Penampilan apik dari insan musik Indonesia yang tengah populer akan hadir di panggung SCTV Music Awards 2026.

Para bintang tamu di antaranya Rizky Febian, Ifan Seventeen, IDGITAF, Nadhif Basalamah, Barasuara, dan Toton Caribo. Aksi menghibur dari Ate dan Sastra Silalahi, serta penampilan finalis Top 14 The Icon Indonesia juga patut dinantikan di gelaran SCTV Music Awards tahun ini.

Kemeriahan malam penghargaan nanti juga akan makin lengkap dengan penampilan spektakuler dari para finalis Top 14 The Icon Indonesia, serta dipandu oleh Raffi Ahmad, Ananda Omesh, dan Aqeela Calista,

Selain konsisten memberikan penghargaan bagi insan musik Tanah Air, SCTV Music Awards juga senantiasa menghadirkan kategori-kategori yang relevan dengan perkembangan tren dan preferensi musik masyarakat Indonesia.

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Tahun ini, SCTV Music Awards 2026 menghadirkan dua kategori khusus, yakni Penyanyi/Duo/Grup Berbahasa Daerah Paling Ngetop dan Lagu Berbahasa Daerah Paling Ngetop.

"SCTV melihat karya-karya musik berbahasa daerah semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Melalui kategori Penyanyi/Duo/Grup Berbahasa Daerah Paling Ngetop dan Lagu Berbahasa Daerah Paling Ngetop, kami ingin memberikan apresiasi khusus kepada mereka yang turut berkontribusi meramaikan industri musik tanah air sekaligus melestarikan budaya etnik khas Indonesia,” ungkap Banardi Rachmad, Deputy Director Programming SCTV.