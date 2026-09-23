Tambah 4 Kategori Baru, Ini Daftar Nominasi AMI Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026 kembali digelar untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku industri musik Tanah Air.

Memasuki penyelenggaraan ke-29, AMI Awards 2026 mengusung tema Ruang Nada Nusantara. Tahun ini, terdapat 67 kategori yang dibagikan untuk para musisi dan insan musik Indonesia.

Sejumlah nama populer masuk dalam daftar nominasi, di antaranya Idgitaf, Bernadya, Isyana Sarasvati, Tulus, Raim Laode, Afgan, Pamungkas, hingga Lyodra.

Baca Juga: Down For Life Menaklukkan AMI Awards dan Rock In Solo 2025

Selain kategori yang sudah ada, AMI Awards 2026 juga menghadirkan 4 kategori baru, yakni Album Rap/HipHop Terbaik, Karya Produksi Musik Etno Terbaik, Karya Produksi HipDut Terbaik, dan Karya Produksi Lagu Pesta Timur Terbaik.

Sementara itu, no na dan NPD turut mencuri perhatian setelah sama-sama masuk dalam dua kategori nominasi. no na tercatat masuk melalui lagu Rollerblade, sedangkan NPD lewat Sempurnanya Aku. Keduanya masuk kategori Pendatang Baru Terbaik Terbaik dan Karya Produksi Grup Vokal Terbaik.

Malam puncak AMI Awards 2026 akan digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada 4 November 2026.

Berikut Daftar Lengkap Nominasi AMI Awards 2026:

1. Artis Solo Wanita Pop Terbaik

* Bernadya – Rabun Jauh

* Ghea Indrawari – 1000X

* Idgitaf – Rutinitas

* Lyodra – Teganya Kau

* Mahalini – Untuk Yang Bersama Nya