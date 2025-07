Tambah Lini Mobil Hybrid, Suzuki Perkuat Persepsi Produk Ramah Lingkungan Lewat GIIAS 2025

jpnn.com, TANGERANG - Memperkuat komitmen sebagai produsen dari kendaraan ramah lingkungan, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menambah lini produk hybrid menjadi 4 model.

Selain Grand Vitara, New XL7 Hybrid, dan All New Ertiga, Suzuki Fronx menjadi anggota terbaru dalam lini kendaraan hijau SIS, yang dirilis di lantai GIIAS 2025.

Langkah strategis Suzuki tersebut memperluas akses bagi masyarakat Indonesia terhadap teknologi elektrifikasi yang relevan, terjangkau, dan mudah diadaptasi.

Keempat mobil telah mengadopsi teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), yang memadukan efisiensi energi, pengalaman berkendara menyenangkan, serta kesesuaian dengan gaya hidup pengguna.

“Inovasi kami pandang bukan sebatas tren eksklusif, melainkan pemenuhan kebutuhan bersama pada waktu yang tepat,” ujar 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Harold Donnel.

“Inovasi seperti SHVS memungkinkan konsumen merasakan manfaat kendaraan hybrid secara langsung, tanpa perlu mengubah kebiasaan berkendara sebelumnya,” lanjutnya.

SHVS merupakan sistem elektrifikasi canggih yang memadukan internal combustion engine, Integrated Starter Generator (ISG), dan lithium-ion battery untuk mengoptimalkan kinerja mesin dalam menggunakan bahan bakar seefisien mungkin.

Kemudahan penggunaan mobil hybrid Suzuki memungkinkan siapa pun untuk berpartisipasi dalam penghematan energi tanpa kekhawatiran berlebih meskipun baru pertama kali menggunakan.