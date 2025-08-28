Tambah Showroom Mobkas di Gading Serpong, Focus Motor Beri Garansi 10 Tahun, Wow!

jpnn.com, JAKARTA - Pasar mobil bekas yang masih sangat menggiurkan menjadi pendorong Focus Motor untuk memperluas jangkauannya, khususnya di area Jabodetabek.

Perusahaan yang mengkhususkan jual beli mobil bekas (mobkas) itu membuka cabang baru di wilayah Gading Serpong, Tangerang, Banten.

Sebagai showroom mobkas, Focus Motor melakukan berbagai inovasi yang menitikberatkan pada layanan berkualitas, kepuasan pelanggan, dan jaminan unit yang dapat diandalkan.

“Kami melihat potensi pasar mobil bekas di wilayah Tangerang Raya terus tumbuh. Dengan cabang baru ini, harapannya bisa menjangkau konsumen lebih luas,” ungkap CEO Focus Motor Group Agustinus, di Gading Serpong, Rabu (27/8).

Bersama situs jual beli - Belanja Mobil, Focus Motor meluncurkan program jaminan mobkas yang mampu menghilangkan ke khawatiran konsumen.

Program itu adalah garansi mobil bekas selama sepuluh tahun dengan cakupan jaminan yang luas.

Secara total Focus Motor memberikan garansi untuk ratusan komponen kendaraan. Mulai dari mesin, transmisi, sistem penggerak atau kaki-kaki, pengereman hingga sistem pendingin atau AC (Air Conditioning).

Dengan banyaknya parts yang dijamin, diharapkan bisa menjadi bukti akan kualitas produk yang ditawarkan.