Tambah Varian Layanan, KliknClean Hadirkan General Cleaning Plus

jpnn.com, JAKARTA - KliknClean memperluas portofolio layanannya dengan menghadirkan General Cleaning Plus.

Layanan ini dirancang untuk mengisi kebutuhan pelanggan yang berada di antara paket pembersihan rutin dan pembersihan menyeluruh yang bersifat intensif.

Perusahaan menilai kebutuhan kebersihan rumah tidak selalu berada pada dua titik ekstrem, yakni pembersihan ringan atau deep cleaning.

Di tengah aktivitas keluarga urban yang padat, banyak pelanggan memerlukan layanan dengan tingkat detail lebih tinggi, namun belum membutuhkan penanganan kerak berat atau proses pembongkaran area tertentu.

General Cleaning Plus menawarkan peningkatan cakupan pekerjaan dibanding general cleaning standar.

Selain pembersihan umum pada area dapur, kamar, ruang tamu, dan kamar mandi, layanan ini mencakup pembersihan kabinet bagian dalam (non-kerak), polishing permukaan stainless seperti kran dan handle pintu, vakum sofa dan kasur, decluttering, pembersihan noda minyak ringan, hingga perawatan area teras atau taman, seperti penyapuan daun dan penyiraman pot tanaman.

Head of Operation KliknClean Dodi Triyatna menyampaikan kehadiran GC Plus merupakan respons atas kebutuhan pelanggan yang makin berkembang.

“GC Plus hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin beragam dan kompleks melalui layanan yang seamless dan comprehensive. Didukung oleh tenaga profesional kami, GC Plus tidak hanya melayani regular home cleaning, tetapi juga mencakup pembersihan dengan tingkat detail dan keahlian lebih tinggi,” ujarnya.