Tambang Emas Ilegal di Batas Negara Terbongkar, 4 WN Cina Ditangkap

Para tersangka ketika digiring aparat kepolisian. Foto. Ridwan/jpnn

jpnn.com, JAYAPURA - Sebanyak enam penambang emas liar ditangkap aparat Polda Papua di Kabupaten Keerom. Para penambangan emas ilegal itu kini telah dijadikan tersangka dan di tahan di Mapolda Papua. 

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Papua Kombes Pol I Gusti Gede Era Adhinata mengatakan penangkapan para tersangka berawal dari proses penyelidikan oleh timnya. 

"Ketika di cek di lokasi para penambangan ini tidak bisa menunjukkan ijin alias ilegal, sehingga kami lakukan penahanan berjumlah 9 orang, namun 6 terbukti dan dijadikan tersangka," ujar Era. 

Dari hasil pemeriksaan, kata Era, para pelaku yang dijadikan tersangka adalah:

1. AAM H.N. (WNI), direktur PT Saveree Gading International Group

2. C L. (WN China), teknisi mesin survei yang mengawasi produksi dan melatih karyawan WNI

3. WCD (WN China), teknisi listrik

4. CHT (WN China), berperan sebagai perantara

