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Tambang Emas Ilegal di Sumbawa Longsor, 3 Orang Tewas, 6 Terluka

Tambang Emas Ilegal di Sumbawa Longsor, 3 Orang Tewas, 6 Terluka
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Warga berada di sekitar lokasi tambang emas rakyat Lawang Tua, Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, NTB, Minggu (6/9/2026). Polisi memasang garis polisi setelah tiga penambang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan tanah dan batu pada Sabtu (5/9) malam. ANTARA/HO-Polres Sumbawa

jpnn.com, SUMBAWA - Tambang emas rakyat Lawang Tua, Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, mengalami longsor.

Polisi mendalami penyebab kejadian yang menyebabkan tiga penambang meninggal dunia dan enam lainnya luka-luka itu.

Kasi Humas Polres Sumbawa Iptu Zainal Arifin mengatakan polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kecelakaan tersebut.

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"Untuk penyebab pasti meninggalnya korban masih dalam proses pendalaman," katanya, Minggu.

Kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu (5/9) sekitar pukul 21.30 WITA ketika para penambang sedang beraktivitas di kawasan tambang Lawang Tua.

Berdasarkan keterangan awal saksi, para korban saat itu sedang mengambil material di bagian bawah tebing. Pada saat bersamaan terdapat aktivitas penambangan di bagian atas tebing yang diduga menyebabkan material batu dan tanah runtuh dan menimpa penambang yang berada di bawah.

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Polisi telah memasang garis polisi di sekitar lokasi untuk kepentingan penyelidikan dan menutup sementara aktivitas penambangan di lokasi tersebut. Polisi juga mendalami aktivitas pertambangan di kawasan itu, termasuk aspek keselamatan dan legalitasnya.

Informasi dari pihak Kecamatan Lantung menyebutkan kondisi tebing di kawasan tersebut kurang baik karena karakter tanahnya mudah roboh. Pihak kecamatan juga menyebut aktivitas pertambangan di lokasi belum mengantongi izin pertambangan rakyat (IPR).

Polisi mendalami penyebab tambang emas di Sumbawa longsor yang menyebabkan tiga penambang Tewas.

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