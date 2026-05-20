Tambang Sorowako Bantu Pendidikan Warga di Luwu Timur Lewat Beasiswa
jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Pendidikan Sorowako (YPS), didukung oleh PT. Vale Indonesia (anggota holding industri pertambangan MIND ID), mengelola pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga politeknik.
Sebanyak 70 persen siswa yang dibina yayasan ini berasal dari keluarga kurang mampu di wilayah sekitar tambang Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Bahkan ada taman kanak-kanak yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak masyarakat lokal tidak untuk anak karyawan perusahaan.
Program beasiswa Vale yang telah berjalan sejak awal 2000-an mencakup biaya sekolah, seragam, buku, hingga perlengkapan belajar.
Salah satunya Hirwaty Aris yang menerima beasiswa dari YPS beberapa tahun lalu. Kini, anak-anaknya juga turut mendapat beasiswa yang sama.
"Dulu saya bangga saat dipanggil naik ke panggung menerima penghargaan beasiswa. Sekarang saya merasakan kebanggaan itu lagi ketika anak-anak menerima beasiswa," ujar Hirwaty.
Bagi keluarga seperti Hirwaty, bantuan beasiswa itu bukan hanya soal uang melainkan soal kepercayaan bahwa masa depan anak-anaknya bisa berbeda.
"Semoga anak-anak lokal bisa kuliah tinggi dan bersaing. Saya ingin anak-anak saya lebih sukses dari saya," kata dia.
