Tamchy SFIT Serukan Kerja Sama untuk Membangun Pusat Keuangan Generasi Berikutnya

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Investasi Keuangan Khusus Tamchy (Tamchy Special Financial Investment Territory/Tamchy SFIT) mengusulkan NextFinance Initiative di Hong Kong FinTech Week 2026 untuk memajukan kerja sama internasional dalam pengembangan pusat keuangan generasi berikutnya.

Inisiatif ini bertujuan mempertemukan pusat-pusat keuangan di seluruh Asia melalui pertukaran pengetahuan dan proyek bersama, sehingga mereka menjadi lebih adaptif, lebih maju secara teknologi, dan lebih tanggap terhadap kebutuhan ekonomi global yang terus berubah.

Usulan tersebut dipaparkan oleh Ayaz Baetov, Utusan Khusus Presiden Republik Kirgizstan, Wakil Tetap Republik Kirgizstan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Wakil Ketua Pertama Management Council Tamchy SFIT.

"Masa depan pusat keuangan bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan perubahan teknologi, mengadopsi solusi digital, dan menciptakan lingkungan tempat pelaku usaha dan investor dapat berkembang," ujar Baetov.

"Namun, tidak ada yurisdiksi yang mampu memenuhi tuntutan tersebut sendirian. Karena itulah, menggabungkan kekuatan menjadi hal yang esensial untuk membangun visi bersama dan pendekatan praktis dalam menjawab tantangan masa depan," katanya.

Di sela-sela Hong Kong FinTech Week 2026, Ayaz Baetov bertemu dengan Joseph Chan, Wakil Sekretaris Jasa Keuangan dan Perbendaharaan (Under Secretary for Financial Services and the Treasury) Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR).

Kedua pejabat membahas peluang kerja sama antara Kirgizstan dan Hong Kong di sektor keuangan. Peluang tersebut antara lain mencakup penguatan hubungan antarlembaga keuangan serta pertukaran keahlian di bidang regulasi dan teknologi keuangan.

Joseph Chan juga mengundang Tamchy SFIT untuk berpartisipasi dalam Forum Keuangan Asia (Asian Financial Forum/AFF) yang dijadwalkan berlangsung di Hong Kong pada 26–27 Januari 2027.