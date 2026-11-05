menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Tamil Selvan: Dasco Paling Ikhlas Jaga Bangsa, Isu Wapres Cuma Adu Domba

Tamil Selvan: Dasco Paling Ikhlas Jaga Bangsa, Isu Wapres Cuma Adu Domba

Tamil Selvan: Dasco Paling Ikhlas Jaga Bangsa, Isu Wapres Cuma Adu Domba
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum Tamil Selvan membantah keras isu yang menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berambisi menjadi wakil presiden.

Menurut Tamil, isu tersebut hanya pola adu domba politik dan pengalihan isu yang sengaja dibuat untuk membuat gaduh bangsa.

"Jadi, isu Pak Dasco mau jadi wapres itu hanya pola adu domba politik dan pengalihan isu," tegas Tamil Selvan.

Baca Juga:

Tamil menyebut Dasco adalah orang yang paling ikhlas menjaga stabilitas bangsa ini dan tidak punya ambisi soal jabatan.

"Pak Dasco itu adalah orang yang paling ikhlas menjaga stabilitas bangsa ini, beliau tidak punya ambisi soal jabatan," ujarnya.

Bukti keikhlasan Dasco, kata Tamil, terlihat jelas saat memberi keyakinan soal RUU Perampasan Aset.

Baca Juga:

Saat itu, Dasco dengan lantang menyatakan siap mundur jika RUU tersebut tidak disahkan.

"Ingat, saat memberi keyakinan soal RUU Perampasan Aset, Pak Dasco dengan lantang menyatakan siap mundur jika RUU itu tidak disahkan," katanya.

Bukti keikhlasan Dasco, kata Tamil, terlihat jelas saat memberi keyakinan soal RUU Perampasan Aset

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co