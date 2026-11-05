Tamil Selvan: Dasco Paling Ikhlas Jaga Bangsa, Isu Wapres Cuma Adu Domba
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum Tamil Selvan membantah keras isu yang menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berambisi menjadi wakil presiden.
Menurut Tamil, isu tersebut hanya pola adu domba politik dan pengalihan isu yang sengaja dibuat untuk membuat gaduh bangsa.
"Jadi, isu Pak Dasco mau jadi wapres itu hanya pola adu domba politik dan pengalihan isu," tegas Tamil Selvan.
Tamil menyebut Dasco adalah orang yang paling ikhlas menjaga stabilitas bangsa ini dan tidak punya ambisi soal jabatan.
"Pak Dasco itu adalah orang yang paling ikhlas menjaga stabilitas bangsa ini, beliau tidak punya ambisi soal jabatan," ujarnya.
Bukti keikhlasan Dasco, kata Tamil, terlihat jelas saat memberi keyakinan soal RUU Perampasan Aset.
Saat itu, Dasco dengan lantang menyatakan siap mundur jika RUU tersebut tidak disahkan.
"Ingat, saat memberi keyakinan soal RUU Perampasan Aset, Pak Dasco dengan lantang menyatakan siap mundur jika RUU itu tidak disahkan," katanya.
Bukti keikhlasan Dasco, kata Tamil, terlihat jelas saat memberi keyakinan soal RUU Perampasan Aset
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