Tammy Abraham Tegaskan Aston Villa Masih Bisa Juara Liga Inggris

jpnn.com - JAKARTA - Aston Villa masih optimistis bisa menjadi juara Liga Inggris 2025/2026.

Penyerang Aston Villa Tammy Abraham belum menutup kemungkinan timnya menantang Arsenal dan Manchester City dalam perebutan gelar juara Liga Inggris musim ini.

"Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Kami tidak terlalu jauh dari Arsenal yang berada di puncak. Kami harus terus berjuang," ujar Tammy Abraham seperti dilansir beIN Sports pada Kamis (26/2).

Penyerang asal Inggris itu kembali menjadi penyelamat Villa dengan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-88 untuk memastikan hasil imbang 1-1 melawan Leeds United, Sabtu pekan lalu.

Gol tersebut menjaga peluang tim asuhan Unai Emery untuk tetap bersaing di papan atas. Namun, hasil tersebut membuat Villa kini tertinggal 10 poin dari Arsenal.

Manchester City juga berada lima poin di atas Villa, sementara tekanan dari tim-tim di bawah mereka kian terasa.

Kebangkitan Manchester United membuat mereka kini hanya terpaut tiga poin dari Villa. Chelsea dan Liverpool juga masih bisa menembus empat besar.

"Kami senang dengan posisi kami saat ini, tetapi jaraknya sangat tipis. Jadi, kami harus terus berjuang dan terus percaya pada diri sendiri," kata Abraham.