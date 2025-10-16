Tampak Lebih Kurus, Nikita Mirzani: Mikirin Anak Sakit
jpnn.com, JAKARTA - Penampilan Nikita Mirzani tampak berbeda. Pasalnya, dia terlihat lebih kurus dari biasanya.
Pemain film Comic 8 itu menyebut penurunan berat badannya tersebut disebabkan lantaran kepikiran anaknya yang sempat sakit.
"Kurus tuh, gara-gara mikirin anak sakit. Sampai tulangnya kelihatan," ujar Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
Walaupun dia tak tahu secara pasti berapa banyak berat badannya yang turun, tetapi wanita 39 tahun tersebut mengaku perubahannya cukup signifikan.
"Enggak tahu turun berapa kilo," kata Nikita Mirzani.
Dia menyebut, anaknya sempat kembali masuk rumah sakit baru-baru ini.
"Iya, adik (masuk rumah sakit lagi). Kemarin sempat ke rumah sakit setengah hari," ucap Nikita Mirzani.
Dia mengatakan, buah hatinya itu didiagnosis menderita influenza tipe A, yang menyebabkan demam tinggi.
