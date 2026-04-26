Tampaknya Ada Pesan Ancaman dari Borneo FC Buat Persib dalam Video Ini
jpnn.com - SAMARINDA – Kemenangan 3-0 Borneo FC dari Semen Padang pada pekan ke-29 Super League, di Stadion Segiri, Sabtu (25/4) membuat penghuni anak tangga pertama dan kedua di klasemen mengoleksi poin yang sama.
Persib Bandung 66 poin, Borneo FC juga 66 poin.
Setelah menaklukkan Semen Padang, awak Borneo FC bersukacita, dan beberapa ada yang bak mengirim pesan mengancam Persib.
Ada yang menyebut bahwa mereka masih punya peluang juara, ada 'bantuan dari langit', dan Pelatih Fabio Lefundes juga membuat gestur optimistis timnya masih bisa 'ke atas'.
Borneo FC dan Persib, begitu juga dengan Persija Jakarta, Bhayangkara FC dan kontestan lain, kini sama-sama menyisakan lima pertandingan lagi.
Saat ini Persib berhak menempati puncak klasemen lantaran punya keunggulan head to head dengan Borneo FC.
Bukan bermaksud melupakan Persija Jakarta, tetapi inilah jadwal sisa dari Persib Bandung dan Borneo FC.
