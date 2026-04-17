Tampaknya Bukan Persib yang Sarat Beban di Ujung Kompetisi

Skuad Borneo FC. Foto: borneofc

jpnn.com - MAKASSAR - Super League 2025/2026 memasuki ujung kompetisi. 

Masing-masing kontestan hanya menyisakan tujuh pertandingan.

Persib Bandung si petahana menjadi favorit utama menjadi juara. Selain lantaran masih tampil stabil, Persib juga diuntungkan dengan jarak empat poin dengan pesaing terdekat, yakni Borneo FC.

Empat poin itu berarti; andai menderita kekalahan dan Borneo FC memetik sebuah kemenangan, maka Persib masih memimpin dengan satu poin.

Laga Sisa Borneo FC
Beban berat justru ada di pundak Borneo FC. Imbang atau kalah sama saja memberikan jalan lebih lebar untuk Persib ke tangga juara.

Pekan ini, laga sulit pun mengadang Borneo FC, yakni bertandang ke kandang PSM Makassar.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menyadari laga di kandang tim seperti PSM selalu sulit.

Lihat ke mari jadwal lengkap pertanidngan di pekan ke-28 dan klasemen Super League.

