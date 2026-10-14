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Tampil 10 Pemain, Persib Bandung Bungkam Viettel FC 1-0

Tampil 10 Pemain, Persib Bandung Bungkam Viettel FC 1-0
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Pertandingan Persib Bandung melawan Viettel FC dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung mengamankan tiga poin setelah mengalahkan tim asal Vietnam, The Cong Viettel FC, dengan skor 1-0 dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.

Gol tunggal Mariano Peralta melalui titik penalti pada menit ke-41 menjadi penentu kemenangan Maung Bandung.

Pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10/2026) malam, juga diwarnai keluarnya dua kartu merah yang membuat kedua tim harus melanjutkan laga dengan 10 pemain.

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Persib tampil menekan sejak awal pertandingan. Pasukan Igor Tolic mengambil inisiatif serangan begitu wasit meniup peluit tanda dimulainya laga.

Sejumlah serangan berhasil dibangun untuk menembus pertahanan Viettel FC. Mariano Peralta yang diplot sebagai ujung tombak menjadi salah satu pemain yang aktif mengancam gawang lawan.

Peluang pertama Peralta hadir pada menit-menit awal setelah menerima bola dari situasi tendangan sudut yang dilepaskan Thom Haye. Namun, penyelesaiannya belum membuahkan hasil karena bola melambung di atas mistar gawang.

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Pemain yang menyandang predikat MVP tersebut kembali memperoleh peluang beberapa menit kemudian. Memanfaatkan umpan panjang rekannya, Peralta berlari menembus jantung pertahanan Viettel FC.

Sayangnya, tendangannya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Nguyen Van Viet.

Persib Bandung berhasil menang melawan Viettel FC dengan skor tipis 1 - 0 dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) di Jalak Harupat.

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