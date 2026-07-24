Tampil Agresif, Yadea GT80 Meluncur dengan Kemampuan Jelajah Jarak Jauh, Ini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Yadea Indonesia menambah portofolio motor listriknya dengan meluncurkan GT80 secara daring di akun resmi TikTok-nya Jumat (24/7).

Mengusung "Born to Dominate" dengan tagline "Grand Touring, Beyond Darkness", Yadea GT80 hadir sebagai motor listrik premium yang memadukan desain agresif, performa tangguh, dan teknologi pintar untuk menjawab kebutuhan mobilitas modern.

VP and GM Sales and Marketing Yadea Indonesia, Andy Luo mengungkapkan motor listrik baru ini menjadi momentum perusahaan menghadirkan lebih banyak model untuk konsumen di tanah air.

Dia menyebut Yadea GT80 bisa diandalakan untuk perjalanan di berbagai kondisi jalan.

"Ini menjadi momentum bagi Yadea untuk memperkenalkan standar baru motor listrik bergaya Grand Touring, yang dirancang tidak hanya untuk mobilitas harian, tetapi juga siap menemani perjalanan jarak jauh," ungkap Andy Luo.

Yadea GT80 mengusung desain bodi aerodinamis dengan garis tegas yang mampu mengurangi hambatan angin, sehingga menghasilkan pengendalian yang lebih stabil di berbagai kondisi jalan.

Bagian depan tampil agresif melalui lekukan tajam menyerupai bilah pisau, sedangkan desain lampu belakang yang meruncing menghadirkan karakter layaknya predator yang siap melaju di setiap perjalanan.

GT80 juga dibekali sistem pencahayaan Full LED berintensitas tinggi yang memberikan visibilitas optimal saat berkendara pada malam hari.