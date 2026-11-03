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Tampil Beda, Crocs Grand Indonesia Hadirkan Concept Store Terbaru

Tampil Beda, Crocs Grand Indonesia Hadirkan Concept Store Terbaru
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Store Crocs. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Crocs memperkenalkan concept store terbaru di Grand Indonesia dengan suasana dan pengalaman yang lebih playful, interaktif, dan estetik, selayaknya playground bagi para fans Crocs.

Perubahan ini sejalan dengan kampanye global Crocs Come As You Are yang menyerukan semangat berekspresi.

Jovita Dwijayanti Brand Marketing PT. MAP Aktif Adiperkasa mengatakan saat memasuki store, pengunjung akan disambut oleh interior modern dengan warna-warna cerah, penataan ruang yang lebih luas, display koleksi yang atraktif, serta visual LED yang imersif.

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Perpaduan elemen tersebut memberikan tampilan baru pada store Crocs Grand Indonesia yang lebih nyaman.

"Salah satu pengalaman khas di store Crocs adalah personalisasi Jibbitz™. Pengunjung bisa menghias sepatu, sandal, dan tas Crocs dengan beragam aksesori charm sesuai selera," ujarnya.

Pilihannya mencakup berbagai karakter film dan animasi, hobi, klub olahraga, hingga makanan dan minuman populer.

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Dengan berbagai pilihan yang tersedia, pengunjung bisa mix and match charm favorit mereka dan membuat kombinasi yang mencerminkan minat, kepribadian, dan gaya personal.

Crocs Grand Indonesia menawarkan koleksi produk terlengkap. Untuk koleksi favorit, ada siluet Classic dengan model clogs yang ikonik, dengan varian alternatifnya, Buckle, yang memiliki aksen metal pada backstrap.

Perpaduan elemen tersebut memberikan tampilan baru pada store Crocs Grand Indonesia yang lebih nyaman.

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