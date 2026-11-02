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Tampil Beda di Minerba Convex 2026, Triyasa Hijau Pamer 6 Layanan Unggulan

Tampil Beda di Minerba Convex 2026, Triyasa Hijau Pamer 6 Layanan Unggulan
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Tampil beda di Minerba Convex 2026, Triyasa Hijau perkenalkan identitas dan 6 layanan unggulan. Foto dok. Triyasa Hijau

jpnn.com - PT Triyasa Pirsa Utama memperkenalkan identitas merek baru, Triyasa Hijau, dalam ajang Minerba Convex 2026 yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 2–3 November 2026.

Perubahan identitas tersebut menjadi bagian dari langkah perusahaan untuk memperkuat posisinya sebagai penyedia layanan survei, pengujian, verifikasi, dan konsultasi teknis bagi berbagai sektor industri.

Direktur Sales & Marketing PT Triyasa Pirsa Utama Prasidio Mahandono mengatakan bahwa perubahan identitas menjadi Triyasa Hijau dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

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"Rebranding menjadi Triyasa Hijau merupakan langkah strategis untuk memperkuat identitas perusahaan sekaligus menegaskan komitmen kami dalam menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang," ujar Prasidio, Senin (2/11).

Menurut Prasidio, pengalaman perusahaan yang telah beroperasi sejak 1988 menjadi landasan dalam mengembangkan layanan sekaligus mempertahankan profesionalisme dan integritas.

Melalui identitas barunya, perusahaan mengusung semangat CETAR, yakni Cepat, Tepat, dan Terpercaya, sebagai prinsip dalam memberikan layanan kepada pelanggan.

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Prasidio menjelaskan bahwa prinsip tersebut mencakup kecepatan merespons kebutuhan pelanggan, ketelitian dalam menghasilkan pekerjaan, serta konsistensi dalam menjaga kepercayaan mitra bisnis.

"Melalui CETAR, kami ingin memastikan bahwa pelanggan tidak hanya mendapatkan layanan survei profesional, tetapi juga respons yang sigap, hasil yang akurat, serta mitra yang dapat diandalkan," katanya.

PT Triyasa Pirsa Utama memperkenalkan identitas merek baru, Triyasa Hijau, dalam ajang Minerba Convex 2026 yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

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