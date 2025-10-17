menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Tampil Berbeda di Persidangan. Nikita Mirzani: Hari Ini Aku Berikan Kesopanan

Tampil Berbeda di Persidangan. Nikita Mirzani: Hari Ini Aku Berikan Kesopanan

Tampil Berbeda di Persidangan. Nikita Mirzani: Hari Ini Aku Berikan Kesopanan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktris Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani tampil beda saat menjalani sidang lanjutan atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Pasalnya, perempuan 39 tahun itu tampak menggunakan dress putih berlengan panjang serta kerudung berwarna senada.

Nikita Mirzani pun sengaja memakai pakaian yang sopan pada persidangan hari ini.

Baca Juga:

Dia lantas mengungkapkan alasan dirinya tampil lebih tertutup dibandingkan biasanya.

Sebab ibu tiga anak itu dinilai tak sopan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama persidangan.

"Karena kemarin aku dibilang tidak sopan, maka hari ini aku berikan kesopanan," ujar Nikita Mirzani du PN Jakarta Selatan, Kamis.

Baca Juga:

Pemain film Comic 8 itu, bahkan memiliki tema tersendiri untuk penampilannya hari ini.

"Hari ini aku jadi putri Firaun, ya," kata Nikita Mirzani seraya bercanda.

Nikita Mirzani tampil beda saat menjalani sidang lanjutan atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI