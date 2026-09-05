Tampil Berblangkon dan Bersarung Batik, Gus Nabil Bawa Kekuatan Tiga Juta Kader untuk PB IPSI

jpnn.com, JAKARTA - Muchamad Nabil Haroen tampil mencuri perhatian saat mengikuti pelantikan dan pengukuhan Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) Masa Bakti 2026–2030.

Tokoh yang akrab disapa Gus Nabil itu hadir dengan gaya khasnya, mengenakan blangkon dan sarung batik.

Penampilan tersebut memperlihatkan kedekatan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa itu dengan tradisi dan kebudayaan Nusantara yang menjadi akar pencak silat Indonesia.

Dalam kepengurusan baru PB IPSI, Gus Nabil dipercaya mengemban amanah sebagai wakil ketua umum.

Dia memastikan akan bekerja dalam satu visi di bawah kepemimpinan Ketua Umum PB IPSI Sugiono serta mendukung seluruh agenda organisasi.

Gus Nabil juga menyatakan siap mengerahkan potensi sekitar tiga juta kader Pagar Nusa di seluruh Indonesia untuk menyukseskan program PB IPSI.

“Pagar Nusa dengan sekitar tiga juta kader yang tersebar di seluruh Indonesia siap mengambil bagian dan bergotong royong menyukseskan agenda PB IPSI,” kata Gus Nabil seusai pelantikan di Padepokan Pencak Silat Indonesia, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (5/9/2026).

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