Tampil dalam Kostcon 2025, Chen EXO Takjub Gara-gara Ini

jpnn.com, JAKARTA - Personel boygrup EXO asal Korea Selatan, Chen sukses menghibur penggemar dalam Kostcon: Korean OST Concert di Indonesia Arena GBK, Jakarta pada Sabtu (2/8).

Chen EXO tampil kasual dengan mengenakan kemeja biru dongker dengan dua kancing atas terbuka serta celana hitam polos.

Kendati tampil simpel, pemilik nama asli Kim Jongdae itu terlihat menawan dengan rambut belah tengah yang menyingkat sedikit dahinya.

Chen EXO menyampaikan rasa antuasiasnya mendapat sambutan hangat dari para penggemarnya di Indonesia.

Dia mengaku terkejut melihat penggemar Indonesia yang mengetahui setiap lirik lagu soundtrack drama Korea yang dibawakan.

Terlebih ketika lagu soundtrack Descendants of teh Sun dan Its Okay Thats Love dinyanyikan.

Ribuan orang yang memenuhi Indonesia Arena karaoke bersama, mengikuti lagu bertajuk Everytime dan dan Best Luck.

"Wah, kalian menyanyi dengan bagus sekali, terima kasih sudah memberikan cinta kepada lagu BGM yang saya nyanyikan," kata Chen EXO memuji para penggemar yang hadir.