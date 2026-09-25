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Tampil dengan Kostum Carousel di Pestapora, King Nassar Ungkap Soal Ini

Tampil dengan Kostum Carousel di Pestapora, King Nassar Ungkap Soal Ini
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Pedangdut King Nassar di Pestapora, Gambir Expo, Jakarta Pusat, Jumat (25/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut King Nassar sukses menggoyang panggung hari pertama Pestapora, di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Jumat (25/9).

Penampilan pria 38 tahun tersebut seketika mencuri perhatian saat dia hadir di atas panggung.

Pasalnya, King Nassar menggunakan kostum bertemakan 'Carousel', berwarna merah dan putih.

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Lagu 'Lima Menit Lagi' yang dipopulerkan Ine Sinthya itu pun menjadi lagu pertama yang dinyanyikan oleh King Nassar.

Di pertengahan penampilannya, dia sempat melemparkan pertanyaan kepada penonton mengenai kostum yang dipakainya tersebut.

"Bagaimana bajunya? Suka? Love it? Like it?," tanya King Nassar yang disahuti oleh penonton, Jumat malam.

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Dia kemudian melanjutkan penampilannya lewat lagu 'Lima Menit Lagi'. Seperti biasa, King Nassar tampil dengan sangat energik dan kerap bergoyang di atas panggung sepanjang penampilannya.

Lagu 'Ikan Dalam Kolam' dan 'Gejolak Asmara' turut dinyanyikan King Nassar dalam penampilannya Jumat malam.

Pedangdut King Nassar sukses menggoyang panggung hari pertama Pestapora di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Jumat (25/9).

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