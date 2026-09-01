Tampil di Asia, Persib dan Borneo FC Dapat Perlakuan Khusus dari I League

jpnn.com - Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda mendapat jaminan dukungan penuh dari I League untuk menjalani perjuangan di kompetisi Asia musim 2026/2027. Tak hanya melalui penyesuaian jadwal, operator kompetisi juga siap memberikan dukungan finansial kepada kedua klub.

Dukungan tersebut diberikan karena Persib dan Borneo FC menjadi dua wakil Indonesia yang membawa nama sepak bola nasional di level Asia. Persib tampil di AFC Champions League Two (ACL Two), sedangkan Borneo FC bertarung di AFC Challenge League (ACGL).

Direktur Komersial I League Sadikin Aksa menegaskan pihaknya tidak ingin kiprah kedua klub terganggu oleh padatnya agenda kompetisi domestik. Karena itu, penyesuaian jadwal akan dilakukan apabila diperlukan.

"Liga (I League) men-support dua klub, Persib Bandung dan Borneo FC untuk berlaga di dua kompetisi AFC dan AFF, dan bukan cuma support dari pengaturan jadwal, finansial-nya pun kami support mereka karena kita tahu bertanding ke luar (negeri) itu mahal," kata Sadikin dalam diskusi Water Break bersama PSSI Pers di Super League Hall, Jakarta, Senin (31/8).

Persib baru saja memastikan langkah ke fase grup ACL Two. Maung Bandung mengalahkan wakil Filipina, Manila Digger, dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan play-off di Stadion Si Jalak Harupat, Senin (31/8).

Hasil tersebut membawa Persib masuk Grup E yang dihuni sejumlah lawan tangguh. Skuad Pangeran Biru akan menghadapi FC Seoul dari Korea Selatan, Melbourne Victory asal Australia, serta The Cong-Viettel FC dari Vietnam.

Sementara itu, Borneo FC mendapat tugas tak kalah berat di ACGL 2026/2027. Pesut Etam berada di Grup D bersama One Taguig FC dari Filipina, Tainan City dari Chinese Taipei, serta pemenang play-off antara Yangon United dari Myanmar dan Ezra FC dari Laos.

Borneo FC bahkan dipercaya menjadi tuan rumah seluruh pertandingan Grup D yang dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober mendatang.