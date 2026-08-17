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Tampil di Celebrity Match, Sintya Marisca dan Sahira Makin Ambisius Bermain Padel

Tampil di Celebrity Match, Sintya Marisca dan Sahira Makin Ambisius Bermain Padel
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Sintya Marisca dan Sahira Puzi tampil sebagai pasangan dalam kategori Women's Double Exhibition Celebrity Match Fearless Padel Festival 2026 di Athletiqs Airdome, Jakarta, Minggu (16/8/2026). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sintya Marisca dan Sahira Puzi tampil sebagai pasangan dalam kategori Women's Double Exhibition Celebrity Match Fearless Padel Festival 2026 di Athletiqs Airdome, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Dalam pertandingan tersebut, Sintya dan Sahira menghadapi pasangan Viviane dan Alinka Hardianti. Pertandingan eksibisi itu menjadi salah satu rangkaian Fearless Padel Festival 2026.

Sintya mengatakan dirinya menikmati pertandingan tersebut dan melihat padel sebagai olahraga yang semakin menarik untuk ditekuni. Dia pun mengaku memiliki semangat untuk terus meningkatkan kemampuan bermainnya.

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"Pokoknya semangat banget, ambisius, tetapi aku coba ngimbangin aja. Kalau bisa lanjut ke open, why not," ujar Sintya.

Menurut Sintya, dirinya awalnya tidak terlalu menyukai olahraga padel. Namun, setelah mencoba, dia justru merasa makin tertarik dan ingin terus bermain.

"Tadinya aku enggak suka, tetapi tiba-tiba jatuh cinta, dan ternyata addicted," katanya.

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Sementara itu, Sahira mengatakan pengalaman mengikuti pertandingan menjadi kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki permainan.

Dia menilai pencapaian yang diraih dalam turnamen sebelumnya menjadi motivasi untuk berkembang.

Sintya Marisca dan Sahira Puzi tampil melawan Viviane dan Alinka di Women's Double Exhibition Celebrity Match Fearless Padel Festival 2026.

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