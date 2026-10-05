Tampil di Closing Ceremony FIFA ASEAN Cup 2026, Anggun Kenang Masa Lalu

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anggun C Sasmi kembali mendapat kesempatan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dalam Closing Ceremony FIFA ASEAN Cup 2026.

Momen tersebut terasa spesial karena stadion kebanggaan Indonesia tersebut bukan tempat yang asing baginya.

Anggun bahkan mengenang pengalaman pertama kali manggung di sana ketika usianya masih 16 tahun.

“Pertama kali manggung di GBK pada pertengahan tahun 90 saat saya masih 16 tahun. Kala itu saya berkarier sebagai penyanyi rock dan setiap saya tur keliling Indonesia hampir selalu manggungnya di GOR atau stadion-stadion daerah,” tulis Anggun di Instagram, Senin (5/10).

Pelantun Snow on the Sahara itu kemudian membandingkan suasana pertunjukan pada masa awal kariernya dengan konser stadion saat ini.

Menurutnya, pertunjukan kala itu belum dilengkapi berbagai teknologi visual seperti layar LED maupun tata cahaya megah.

“Perlu diketahui, harga tiket konser saat itu terjangkau. Tidak ada pertunjukan tata cahaya yang megah, tidak ada layar LED, orang-orang benar-benar datang untuk menikmati musik,” lanjut Anggun.

Setelah melewati perjalanan karier yang panjang, Anggun kembali menginjakkan kaki di stadion tersebut untuk mengisi acara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026.