Tampil di Forum London, Menhut Raja Juli Ungkap Komitmen Prabowo Lindungi Gajah Sumatra

jpnn.com, LONDON - Menteri Kehutanan`Raja Juli Antoni menyebut Presiden Prabowo Subianto sosok yang berkomitmen melindungi satwa terancam punah dan keanekaragaman hayati nasional, termasuk gajah Sumatra yang berstatus kritis.

Hal demikian disampaikan Raja Juli dalam forum yang dipimpin Minister for Indo Pacific Inggris Seema Malhotra di London, Selasa (21/1).

Forum tersebut turut dihadiri Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo serta Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono.

Awalnya, Menhut Raja Juli dalam forum itu menyampaikan Indonesia merupakan satu di antara negara dengan keanekaragaman hayati terpenting di dunia.

Namun, kata eks Wakil Kepala Otorita IKN itu, Indonesia saat ini menghadapi tekanan serius akibat hilangnya habitat alami.

“Ratusan spesies tumbuhan dan mamalia saat ini dikategorikan sebagai rentan, terancam punah, atau kritis,” ujar Raja Juli.

Sekjen PSI itu menuturkan Presiden Prabowo sudah memberikan arahan agar pemerintah mengambil langkah luar biasa menyelamatkan keanekaragaman hayati nasional serta menjaga keberlanjutan taman nasional.

Salah satu implementasi konkret arahan tersebut, kata Raja Juli, pembentukan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh yang difokuskan pada perlindungan gajah Sumatra.