Tampil di Hammersonic 2026, SPEED Ungkap Rasa Takjub

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal Australia, SPEED, menjadi salah satu penampil paling berkesan dalam Hammersonic Festival 2026 di NICE PIK2, Jakarta pada 2-3 Mei 2026.

Tidak hanya energik, SPEED juga membawa pesan mendalam tentang scene hardcore yang merupakan ruang aman untuk siapa pun tanpa memandang perbedaan.

"Jika kalian baru mengenal hardcore dari SPEED, kami ucapkan selamat datang. Entah kalian berkulit hitam, putih, ungu, atau apa pun itu, mari terus menerima satu sama lain, this is hardcore!," kata Jem Siow, vokalis SPEED di atas panggung Sonicstage dalam Hammersonic 2026 di NICE PIK2, Jakarta pada Sabtu (2/5).

Grup beranggotakan Jem Siow (vokal), Aaron 'Saato' Siow (bass/backing vokal), Dennis 'D-Cold' Vichidvongsa (gitar), Joshua Clayton (gitar), dan Kane Vardon (drum) itu mengaku senang akhirnya bisa kembali ke Indonesia.

SPEED sebelumnya pernah beraksi di Rossi Musik Fatmawati, Jakarta Selatan pada 5 Maret 2023 dalam rangkaian SPEED South East Asia Tour 2023.

"Ada yang menonton kami di Jakarta pertama kali, tiga tahun lalu? Waktu itu hanya sekitar 200 orang," jelasnya.

Bila sebelumnya disaksikan sekitar 200 orang, SPEED kini berdiri di depan ribuan penonton yang memadati Hammersonic 2026.

Jem Siow kemudian secara tegas menyampaikan rasa takjub terhadap scene hardcore di Indonesia yang terus berkembang. Dia juga menyebut nama band hardcore Indonesia yang digemari, seperti Final Attack dan Keep It Real.