Tampil di IIMS 2026, Wuling Perkuat Komitmen Dibangun di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motor kembli ikut berpartisipasi pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).

Wuling Motors menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan Wuling di Indonesia.

Hingga 2025, secara global SGMW telah mencatatkan produksi lebih dari 30 juta unit kendaraan.

Di Indonesia, sejak memulai operasional pada 2017, Wuling memproduksi lebih dari 180 ribu unit melalui fasilitas manufaktur dalam negeri serta meraih sebanyak 80 penghargaan dari rekan media dan berbagai institusi.

Dari basis produksi Indonesia, Wuling juga terus memperluas kontribusinya ke pasar global dengan ekspor ke 22 negara dan mencatatkan pertumbuhan ekspor sebesar 119% year on year (YoY) pada periode 2024–2025.

Vice President Wuling Motors, Arif Pramadana mengatakan pencapaian tersebut tidak lepas dari rencana jangka panjang yang dibangun di Indonesia.

Selama delapan tahun terakhir, Wuling secara konsisten mengembangkan dan memproduksi kendaraan di dalam negeri, sekaligus berkontribusi pada industri otomotif nasional melalui nilai dan keberlanjutan.

"Dengan semangat ‘Dibangun di Indonesia untuk Anda’, kami terus menghadirkan solusi mobilitas yang relevan dan terpercaya bagi keluarga Indonesia,” jelas Arif.