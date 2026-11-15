jpnn.com, JAKARTA - Grup band Float tampil di JBL Sound Fest 2026, Taman Peruri, Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11) malam.

Lagu 'I.H.I' dan 'Stupido Ritmo' mengawali penampilan Float malam tadi.

Sang vokalis, Hotma Roni menyapa para penonton sebelum melanjutkan penampilannya. Dia mengajak para penonton untuk mendoakan korban bencana yang terjadi di Indonesia.

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Float bahkan mendedikasikan lagu hits mereka berjudul Pulang untuk para korban yang terkena musibah.

"Lagu ini kami dedikasikan untuk saudara-saudara kita yang masih di tempat bencana, terutama mereka yang di tempat, di lokasi yang kondisi kehidupannya enggak menyenangkan, belum berkurang sampai sekarang," ujar Hotma Roni.

"Semoga dengan lagu ini, kita bisa sama-sama mendoakan mereka supaya mereka bisa balik lagi, hidup dengan kondisi yang layak seperti semula," sambungnya.

Mereka kemudian membawakan 'Pulang' yang diikuti oleh para penonton menyanyikan lagu tersebut.

Hotma Roni kembali menyinggung soal kondisi Indonesia saat ini. Dia juga meminta agar para penonton tak mudah terprovokasi oleh pemberitaan.