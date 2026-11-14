jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Indahkus membuka keseruan JBL Sound Fest 2026 di Taman Peruri, kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11).

Lagu 'Bentar Lagi Sayang' dan 'Heaven' membuka penampilan musisi berusia 32 tahun itu di panggung utama.

Seusai menyanyikan dua lagu, dia lantas menyapa para penonton yang sudah meramaikan panggung JBLSoundFest 2026.

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Tidak hanya itu, Indahkus turut mendoakan untuk teman-teman yang ada di Papua. Dia berharap kondisi di tanah Papua bisa pulih kembali.

"Kita doakan teman-teman kita, khususnya yang baru sekarang ada di Papua. Kita doakan teman-teman yang di sana semoga teman-teman semua diselamatkan oleh Tuhan. Dan semua lekas, cepat, harus segera pulih. Thank you," kata Indahkus di Taman Peruri, kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11).

Indahkus melanjutkan penampilannya dengan mengcover lagu The Chainsmoker berjudul Closer, Vierra dengan judul Terlalu Lama, dan lagu Justin Bieber yang berjudul Beauty And a Beat, dengan aransemen yang berbeda.

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Dalam penampilannya itu, dia juga membawakan lagu terbarunya yang berjudul Last Call.

Sebelum melanjutkan aksinya yang enerjik dan centil di atas panggung, Indahkus sempat mengumumkan soal lagu barunya yang akan dirilis pada akhir bulan nanti.