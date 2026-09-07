Tampil di Konser Superglad, Tenholes Beri Bocoran Soal Album dan Tur
jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Jakarta, Tenholes, turut tampil dalam konser 'Superglad: Kemarin, Hari Ini, Selamanya' di Plaza Mebel, Fatmawati, Jakarta Selatan pada Sabtu (5/9).
Dalam kesempatan tersebut, Tenholes menyampaikan doa sekaligus penghormatan bagi Dadi Yudistira, mantan gitaris Superglad yang berpulang 29 Juni 2026 lalu.
"Doa untuk Dadi, semoga beliau tertawa dan bahagia di atas sana," ungkap Ukien, vokalis Tenholes di atas panggung.
Konser 'Superglad: Kemarin, Hari Ini, Selamanya' merupakan persembahan sekaligus penghormatan untuk Dadi Yudistira.
Superglad yang kini hanya beranggotakan Giox (bass) dan Frid Akbar (drum) mengajak sejumlah musisi dalam konser tersebut. Antara lain, Eka Annash, Eet Sjahranie, Deddy Lisan, Acica Robokop, Ombags, Melanie Subono, Jimi Multhazam, Rey Marshall, termasuk Tenholes dan Orkes Nunung Cs.
Tenholes mendapat giliran sebagai penampil pertama pada konser Kemarin, Hari Ini, Selamanya.
Grup beranggotakan Ukien Skins (vokal), Cepy (gitar), Endry (gitar), Cpx (mandolin), Lettoys (bass), Andyan Gorust (drum) itu langsung menggebrak panggung dengan lagu Membakar Malam.
Lagu tersebut merupakan materi dari album baru yang segera dirilis oleh Tenholes.
Band punk rock asal Jakarta, Tenholes, turut tampil dalam konser 'Superglad: Kemarin, Hari Ini, Selamanya' di Plaza Mebel, Fatmawati, Jakarta Selatan.
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