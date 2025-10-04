Tampil di Panggung TP Jazz, Barsena Bestandhi Menangis

menu
Penampilan Barsena Bestandhi di panggung TP Jazz 2025, The Papandayan Hotel, Kota Bandung, Sabtu (4/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Solois Barsena Bestandhi sukses menghipnotis para penonton di The Papandayan (TP) Jazz dengan suara merdunya.

Barsena membawakan sejumlah lagu hitsnya dalam gelaran musik tahunan The Papa daya Hotel, Kota Bandung, Sabtu (4/10).

Penyanyi kelahiran Bandung itu mengawali penampilannya membawakan lagu 'Mati Satu, Tak Tumbuh Lagi'.

Lagu yang ditulis pada 2024 tersebut membuat para penonton di stage Ron 88 turut bernyanyi bersama.

Barsena kemudian melanjutkannya dengan lagu 'Satu Titik Dua Koma' yang dia ciptakan untuk penyanyi muda Maisha Kanna.

"Lagu ini menceritakan tentang kalau kita menyukai orang, jangan buru-buru. Soalnya yang buru-buru gitu, biasanya bikin ilfeel," kata Barsena.

Suasana semakin syahdu saat Barsena menyanyikan lagu milik Naura Ayu. Singkat berjudul 'Jalan Tengah' itu diciptakan Barsena pada 2021.

Dia mengaku, lagu 'Jalan Tengah' adalah salah satu karya kesayangannya.

Penyanyi Barsena Bestandhi membawakan sejumlah lagu hitsnya di panggung Ron 88 TP Jazz, Kota Bandung.

